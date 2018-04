Actriz revelación de "Soltera Otra Vez 3" protagonizó desnudo para la Revista Viernes

María Jesús "Tutú" Vidaurre, la actriz revelación de la teleserie "Soltera Otra Vez 3", protagonizó la sección "Viernes Desnudo" de la Revista Viernes del diario La Segunda.

La también modelo de 21 años encarna a "Isi", la hija de "Tati" (Tamara Acosta) e "Iván" (Marcial Tagle), quienes son parientes de "Cristina" (Paz Bascuñán), la protagonista de la historia.

En el texto adjunto a la fotografía, que fue tomada por Nacho Rojas, Vidaurre habló de los intensos días que vivió con su llegada a la ficción.

"Últimamente tengo tantas cosas que hacer que la única forma que he encontrado para no volverme loca es intentar vivir el presente. Cuando estoy en el peak de estrés, entre las grabaciones de la teleserie y los estudios de actuación, me obligo a parar", expresó.

Además de su participación en "Soltera Otra Vez 3", Tutú forma parte del elenco de la película "Harem" de Leo Medel, donde comparte junto a Mariana di Girolamo, Fernanda Ramírez, Eliana Albasetti y la cantante peruana Wendy Sulca.