[VIDEO] Mariela Sotomayor se quebró al recordar fuerte episodio de bullying

Los dichos de Rafael Araneda por el bullying que sufre su hija en Estados Unidos hizo que otros famosos recordaran su propia experiencia con el acoso escolar. Una de ellas fue la periodista Mariela Sotomayor, quien se quebró en cámara al hablar de su caso.

La panelista de "Intrusos" de La Red contó que desde segundo a séptimo básico asistió a un colegio de mujeres, donde afirmó que vivió fuertes momentos debido a los ataques de sus compañeras.

"Como era buena para cantar y bailar, mis compañeras empezaron a tener resentimiento conmigo", señaló la comunicadora, contanto que la situación llegó a tal extremo que "la profesora paró las clases y me sacó para afuera y a todas mis compañeras".

"Fue tanto lo que me afectó que siempre que voy a entrar a un grupo de personas tengo miedo tremendo de que me vayan a hacer sentir así como me sentí, porque era tan chiquitita", contó entre lágrimas.

Sotomayor también señaló que "nunca les conté a mis papás, porque no quería que sufrieran, no quería que les hiciera daño".