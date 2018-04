Alejandra Valle tuvo que dejar el estudio de "Intrusos" por complicaciones de salud

La conductora Alejandra Valle tuvo que dejar el programa "Intrusos" de La Red en plena transmisión, esto luego de tener complicaciones de salud que no le permitieron seguir al aire.

En su cuenta de Instagram, la periodista contó que "me dieron dos ataques seguidos al aire y ahora estoy esperando que el doctor me diga a qué hora lo puedo ir a ver... no paro de toser".

En declaraciones al portal Página 7 , la profesional explicó que "tengo una laringitis bien fuerte pero ahora tengo que tomar medicamentos y el lunes debería estar de vuelta (en el programa)".

Hace algunos días Eduardo de la Iglesia, compañero de canal de Valle, vivió un problema similar cuando estaba al aire en el programa "Hola Chile", ya que los problemas en la voz y una fuerte fiebre le impidieron seguir al aire. Fue trasladado a una clínica y luego tomó reposo hasta recuperarse totalmente.