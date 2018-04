[VIDEO] Oriana Marzoli se enfrentó a su ex Luis Mateucci en reality español

Luego de que el trasandino Luis Mateucci, ingresara a un reality español se encendió la polémica. Y es que según consignó La Cuarta, la producción del espacio, en una jugada por subir el rating, decidió integrar a su ex, la modelo Oriana Marzoli.

Juntos en la casa estudio, la chica reality encaró a su antiguo amor, y lo acusó de mentirle a Oriana, una de las participantes que intenta conquistar.

Con ello, insistió en que había otra persona involucrada. “El viernes yo salí a la discoteque donde salgo siempre, y Luis se estaba ligando con esa chica. El jueves fue a grabar contigo, el viernes quedó con ella y el sábado volvió a quedar con ella”, le dijo Oriana a Violeta.

Así, la discusión terminó entre llanto y gritos, recordando la accidentada relación de ambos. Por lo mismo, después del enfrentamiento, Marzoli salió del lugar, alejándose de su ex pareja.

Mientras la colombiana insistía a otra de las participantes, que tras la ruptura “hay mucho más detrás que no he desvelado para no hacerle la vida imposible a este chaval”, entró al lugar Mateucci, quien con furia la acusó de mentir.













Sin embargo, la rubia no se quedó en silencio, recordando uno de los problemas que se tomó su relación: “Si yo te engañaba a ti, ¿por qué no me dejaste?”, le dijo. A lo que el argentino dijo: “porque no tenía a donde irme”, sentenció.