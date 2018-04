Polola de Karol Dance reveló conocer a mujer que protagonizó polémico video sexual

Después de las diversas críticas de personajes de la farándula al video de Karol Lucero, donde aparentemente una mujer le habría realizado una felación mientras transmitía su programa en Radio Carolina, el panel de Primer Plano revivió los hechos después de varias semanas de ocurrido.

Esta vez ahondaron en quien habría sido la mujer que estaba debajo de la mesa, acudiendo a preguntarle a Francisca Virgilio, la actual y nueva polola de Karol Lucero.

La joven de 26 años, estudiante Ingeniería en Administración de Empresas y que se desempeñaría como promotora, estaría saliendo hacer nueve meses con el ex chico Yingo, a pesar de que él en varias ocasiones habría dicho que estaba soltero.

Consultada por el video, VCirgilio insistió en que no quería hablar del tema, reconociendo que conocía a la persona pero que solo fue una broma.

“Era una broma. Una broma. Pero no me corresponde a mi hablar de eso. (…) No puedo hablar de eso. Yo no puedo hablar de ese video. Aparte ya fue, ya pasó el video. Ya está”, concluyó.