Mariana Di Girolamo dijo que críticas a “María Elsa” “son un síntoma de nuestra sociedad machista”

La actriz Mariana Di Girolamo se refirió en una entrevista con La Tercera, a los efectos que ha tenido la exposición producto de su rol de María Elsa, en la teleserie Perdona Nuestros Pecados de Mega y también a las críticas que ha recibido el rol por sus relaciones amorosas en la historia.

Sobre la sobreexposición, Di Girolamo dijo que “estoy tratando de tomármelo de la mejor manera, posible, porque entiendo que esto viene desde el cariño y el aprecio de la gente, pero cuando se pone más cargante la cosa y empiezan a trasgredir tu vida personal es distinto. Eso me descolocó un poco”.

“A veces dan ganas de no ser cordial y de mandar todo a la chucha, porque a ratos es duro” dijo la actriz, quien agregó que “hace un rato que no leo las cosas que dicen en las redes sociales porque al final terminas borrando fotos que te gustan, pero que otros dicen que pareces un elfo o un hobbit”.

Además sostuvo que hay actividades que realiza con menos frecuencia, como ir a la feria y agregó que “me carga darme color, pero descubrí que el camuflaje sirve. O sea, yo se que no soy una actriz de Hollywood, pero me pongo unos tontos lentes y me meto al persa”.

De las críticas a su personaje en la producción, por las aventuras amorosas que ha tenido, Di Girolamo dijo que “en la teleserie ella es una adolescente que tiene sexo con más de una persona en un lapso de tiempo muy fértil y queda embarazada y tiene este amor prohibido con el sacerdote”.

“Las críticas a María Elsa son un síntoma de nuestra sociedad machista, es parte de nuestro Chile actual, porque si esto hubiera sido al revés, jamás la habrían criticado como lo hicieron, tratándola de suelta”.