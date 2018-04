Daniela Castillo reveló que fue acosada y recibió amenaza de muerte por parte de un par de fanáticos

10:37 La cantante y ex participante de Rojo reveló que tuvo un acosador y que otro fanático suyo llegó al programa con un cuchillo tras enviarle una carta amenazante.

“Recibía cartas en ese tiempo que viajaban en el buzón. Eran románticas, un poco pasadas para la punta. Además como este tipo tenia letra de niño, caligrafía de nuño, pero siempre pone una foto de él y era un tipo de 60 para arriba y ginecólogo. Yo tenía 18. Me mandaba cartas muy insinuantes. No sexuales. Hasta que llegó el punto medio sexual y me mandó un libro. ‘Sex’ de Madonna” dijo la artista según consignó Glamorama.

Además, Castillo reveló otro caso de un niño que le envío una amenaza de muerte. La cantante recordó que desde el programa la contactaron para decirle que el menor “le contó a sus profesoras jefe que estaba enamorado de ti y tenía una obsesión contigo. Y como no podía estar contigo, te iba a matar”.

“Guardaba todas las cartas que me entregaba. Las primeras las vi y, como me entregaba todos los días, después las siguientes las guardé y la última que me había entregado, la abro para ver si tenía algo especial y.. ¡tenía!”.

La artista dijo que con letras sacadas de revistas, la misiva decía “alguien busca para matarte”. “Y yo así como… ¿es broma?” dijo.

“Llegó ese día al programa como público ¡con un cuchillo!¡Con el medio cuchillo! y ahí lo mandaron pa la casa con la mamá, la profesora jefe, tratamiento y toda la cuestión” recordó la ex Rojo.