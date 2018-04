Felipe Vidal se disculpó por sus dichos tras el superclásico: "Fue la calentura del momento"

El periodista Felipe Vidal se disculpó por los fuertes dichos que lanzó ayer tras la derrota de Universidad de Chile ante Colo Colo en el superclásico del fútbol nacional.

A través de su cuenta de Twitter , la misma que ocupó para contestarle duramente a un hincha de la Universidad Católica, el animador de "La Noche es Nuestra" de Chilevisión entregó sus excusas.

"Mil disculpas para quienes se sintieron ofendidos con mis palabras. (Fue la) calentura del momento. Es solo fútbol. Qué tengan buena tarde", señaló el comunicador.

"Cállate imbécil. Valdivia un payaso!", "Cállate fracasado CTM", "No. Preocúpate del tuyo. Búrlate de tu caga de equipo y no te metas con mio. Cagarse? Anda!", "Imbécil! Fracasado. Pecho frío! Habla de tu cagá de equipo no del mío. Mugriento!", fueron algunas de las respuestas que dio Vidal ante los cuestionamientos de los usuarios.

Su desahogo en las redes sociales lo transformó en Trending Topic, recibiendo críticas pero también muestras de apoyo de algunos seguidores azules.