"La casa de papel" es la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix

"La casa de papel", la serie española que muestra la intensa historia del atraco a la sede de la casa de moneda, se transformó en la producción habla no inglesa más vista en la historia de Netflix.

Así lo señaló la plataforma, que no entregó las cifras del récord, pero que aseguró que la ficción producida por Atresmedia y Vancouver superó a la alemana "Dark".

También se entregaron los programas más vistos del primer trimestre del 2018, donde destacan series como "Altered Carbon", "The End of the F***ing World", "Jessica Jones", "Grace y Frankie", "Santa Clarita Diet" y "Una serie de eventos desafortunados", la mayoría realizaciones propias del servicio streaming.

La serie hispana, que adaptó su formato desde su emisión original en Antena 3, se estrenó a finales de diciembre de 2017. Con el correr de los meses logró una gran popularidad, siendo una de las más vistas en su país y Latinoamérica.