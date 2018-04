El dolor de Jordi Castell por la muerte de su abuelo: "Construiste una vida a mi alrededor llena de educación y valores"

Un difícil momento personal es el que está viviendo el fotógrafo y animador Jordi Castell, ya que se confirmó la muerte de su querido abuelo materno, Salvador Abusleme.

"Buo", como también era conocido, fue parte fundamental de la vida del conductor de "Algo Personal" de UCV-TV. En varias entrevistas el rostro televisivo señaló que el hombre fue un verdadero padre para él, ya que lo cuidó mientras estaba pasando por complejas situaciones en su familia.

En un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, Castell le dedicó unas palabras a Abusleme. "No me trajiste a este mundo pero construiste una vida a mi alrededor llena de estabilidad, educación y valores. Me enseñaste a ser hombre, a ser justo, honesto y trabajador. A gozar aunque fuera un vaso de agua bien conversado", comenzó el texto.

Luego de esto expresó que "en cada momento que tenga que ver con juntarse a comer, como buen paisano, cada tango o garrón de cordero, vas a estar. Tal como me lo advertiste siempre, la memoria y los recuerdos te traerán siempre a mi lado, mi Buo".

El conductor recibió múltiples muestras de apoyo de parte de sus seguidores de las redes sociales.