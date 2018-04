Coté López aclaró todos sus retoques: "Me operé la nariz a los 19 y no me gustó"

Algo molesta con las constantes preguntas sobre su cuerpo en las redes sociales, la modelo María José "Coté" López decidió aclarar todos los retoques que se ha realizado, dejando en manifiesto que algunos no la dejaron conforme.

En un texto en su cuenta de Instagram, la esposa del futbolista Luis "Mago" Jiménez reflexionó sobre los comentarios que recibe, donde es juzgada por cada imagen que comparte.

"Yo nunca he tenido problema en contar que me operé la nariz a los 19 y no me gustó y la volví a operar hace poco para dejarla recta como la tenía antes. A los 18 me pusieron un relleno en la boca que debió irse después de 6 meses y resultó que solo años después vi que empezó a crecer y nunca se fue, hizo granulomas ¡por lo que nunca más me inyectaría nada! Y las pechugas me las puse a los 17 y me las saqué también hace poco", expresó.

"Así que mi gente para que no se estresen preguntándome en cada foto que me hice, les contaré si algún día me hiciera algo. ¿Estámos?", cerró.