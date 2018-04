Protagonistas de "Tonto y Retonto" se reencontraron en televisión

A 24 años del estreno de la película "Tonto y Retonto", sus protagonistas se reencontraron en televisión.

El programa de Conan O'Brien invitó a Jeff Daniels a su set, cuando en la conversación salió la cinta.

"¿En el momento que grabaste la película te imaginaste todo lo que significaría con el paso de los años?", le preguntó O'Brien, a lo que Daniels contestó: "Sabía que estaba haciendo una película con Jim Carrey. Eso es lo que sabía. Sabíamos que le encantaría a los chicos de 14, pero no imaginamos que hombres de setenta, esos que visten ternos podrían decir 'esa fue la mejor película'".

Luego apareció en escena Jim Carrey, para sorpresa de su ex colega y del público.

"Me parece bien que no le hayan dicho a Jeff que yo vendría porque quería aparecerme aquí y decirte 'estás en la ciudad y no me llamaste. Ni un mail me has enviado'", bromeó Carrey.

Los actores comentaron lo bien que lo pasaron durante la filmación de la comedia, cuyo éxito los llevó a grabar una segunda parte en 2014.