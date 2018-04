Mariela Montero contó lo que ocurrió con Bombo Fica en Viña: "Lo reputeé"

A casi tres meses de su complicada presentación en la Quinta Vergara, la modelo argentina Mariela Montero reveló algunos intensos detalles de la trastienda de su fallido show con el humorista Bombo Fica.

En una entrevista al programa de Glamorama , la también cantante habló de sus sensaciones al subirse al escenario del Festival de Viña del Mar, donde no tuvo una buena recepción por parte del "Monstruo".

"Bueno, yo fui pifiada, yo fui pifiada, porque a él no lo pifiaron. Ahí están las imágenes. Yo fui a cantar a Viña del Mar un número dentro del espectáculo de Bombo Fica. Estaba la Kika, divina, Rocío Marengo, todas bancándome en ese momento, y comenzaron las pifiadas en los últimos 15 segundos de la canción. Y yo sentía que no podía dejar de cantar por una cuestión de profesionalismo. Yo tenía que cumplir. Y escuchaba, a pesar de que tenía dos ‘imiers’ acá pegados en la oreja", expresó.

Montero afirmó que las pifias fueron porque los espectadores querían escuchar al humorista, por lo que obviamiente su participación era rechazada. De todos modos participó de un sketch con Willy Benítez, y después volver a salir y cerrar con otra canción. "Y yo dije ‘¿y si me pifian de nuevo? Pero ya salí como a la pelea. Respiré profundo y salí. Detrás estaba el Rafa Araneda con la Carola (De Moras) y me miraban así como ‘pobre, pobre’", agregó.

"Yo con una actitud así. Estaba el escenario y yo acá, detrás el Rafa con la Carola. Ni los miré. Yo sentí la energía como que me miraban así. Y yo así, concentrada, concentrada. ‘Voy de nuevo y a mí me tienen que respetar’. Y salí de nuevo, pero esta vez fue distinto. La gente me recibió, hasta saqué aplausos. Cerré en gloria y majestad", añadió.

Por el estado de su relación con Fica, la trasandina lo calificó como "una persona talentosísima, un gran artista, una gran persona", pero reconoció que quedó muy molesta con él, especialmente por sus dichos en diversos programas de TV al día siguiente de la fallida rutina.

"Yo lo reputeé, obviamente. En ese momento estaba enojada… Me apoyó en ese momento, pero yo estaba muy sensible. Estaba mi mamá llorando mirando los programas de televisión, porque a ninguna mamá le gusta ver que a su hija la están pateando en el suelo y que con cualquier facilidad venga un boludo y te diga lo que se le canta la gana", aseveró.

La artista finalizó hablando sobre las críticas en las redes sociales. "La gente no empatiza en ese momento. Yo no pretendía que nadie me tuviera lástima, pero sí respeto", cerró.