Bailarina del Festival de Viña del Mar postuló al nuevo "Rojo" en TVN

23:13 Chantal Gayoso fue parte del ballet femenino de la última edición de evento y decidió probar suerte en el espacio de talentos. "Me miraron y me aplaudieron", señaló la rancagüina.

El programa "Rojo" de TVN está en pleno proceso de audiciones recibiendo a cientos de jóvenes que quieren surgir como bailarines o cantantes. Aunque muchos llegaron para iniciar una carrera, otros con más experiencia artística quienen una nueva oportunidad en los escenarios.

En ese último grupo se encuentra Chantal Gayoso, de 20 años, que desde hace tres años es parte del ballet femenino del último Festival de Viña del Mar. En la última edición del evento, la joven se subió a la Quinta Vergara para acompañar a las canciones de Perú, España y Puerto Rico en las competencias.

En una entrevista a LUN , la rancagüina contó que quedó entre los 80 preseleccionados, donde superó una primera etapa compuesta por casi 200 bailarines.

"Hice mi coreografía al estilo jazz. Me vieron Rosita Piulats (coréografa del programa) y Christian Ocaraza (ex participante y coach). Me miraron y me aplaudieron", contó.

Gayoso, que también es parte del cuerpo de baile de los Power Peralta, contó que no vio el programa en su primera etapa ya que "casi no veía televisión, me la pasaba jugando y bailando. Si entro al programa, para mí sería una gran experiencia y aprendizaje".

La joven comenzó a bailar de manera profesional a los 15 años, cuando se inscribió en la escuela de baile Valero en Santiago. Tenía que viajar tres veces por semana desde Rancagua. Años después decidió arrendar un departamento en la capital.