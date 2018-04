Kike Acuña tras funa de Roxana Muñoz por su hija: "No me ando arrancando ni ando escondido"

09:21 El ex seleccionado se dijo que el alejamiento de la niña ha sido de seis meses y que se produjo por un distanciamiento con su ex. Dijo además que hace un mes había hablado con la abogada.

El ex futbolista Jorge "Kike" Acuña, se refirió en una conversación con el diario La Cuarta, a la funa de la que fue objeto por parte de Roxana Muñoz, su ex pareja y madre de su hija, quien lo acuso de abandonar a la niña.

"Dicen que no saben dónde estoy, que hace años no se comunican conmigo. ¡Y hace un mes hablé con la abogada! No me estoy arrancando ni ando escondido. Me exponen, piensan 'este hueón es como las hueas'".

Además el ex jugador de fútbol dijo que teme por lo que Muñoz le diga de él. "Me da miedo. Sé que Roxana le hablará mal de mí. Cuando tenga las visitas programadas se dará cuenta cómo soy, todo lo que la amo. Tendré tiempo para explicarle cómo fueron las cosas. Ya no quiero prestarme para este show".

Acuña dijo que el distanciamiento con su hija es de hace seis meses y que se produjo por un alejamiento que tuvo con su ex, Roxana Muñoz, pero que antes de eso, "cuando podía le iba pasando plata, iba a buscar a mi hija a Santiago, se quedaba conmigo acá en San Felipe. Hay testigos, me veían con ella en los juegos".

"Es harto (los seis meses), lo asumo. Y es triste. Si Roxana ya había hablado con los abogados, si habíamos acordado solucionarlo en la justicia, si yo tenía que esperar la citación, ¿para qué hacerlo público? Me da rabia" agregó.

El ex seleccionado dijo también que "Roxana puede decir muchas cosas. Busca pantalla. Tengo la conciencia tranquila. Mi hija es lo más importante".