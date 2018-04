Daniel Fuenzalida reveló que vendió la silla de guagua de su auto para comprar droga

En el programa "Sigamos de largo" de Canal 13 el animador Daniel Fuenzalida, se refirió a la adicción que tuvo a las drogas y el alcohol y reveló que hubo dos episodios que fue uno de los detonantes de sus deseos de rehabilitarse.

Uno de ellos, según consignó Glamorama, fue un día que no llegó haber a su hija un día sábado, único día que podía verla, pues "obviamente había carreteado la noche anterior".

El otro, narró Fuenzalida, "me tocó un día en el auto, un auto muy viejo, me encontré a las 5 AM sin plata. Yo quería seguir consumiendo. Ese nivel de dependencia que ni siquiera estás con gente, ni siquiera lo estás pasando bien, sino que estás recorriendo Santiago, buscando algo. Y cambié la silla de auto de mi guagua por droga".

"Después me fui a la casa y se me bajó el efecto de la droga. Yo dije, '¿qué hago acá?' Pero sigue uno mintiendo. Entonces lo que hice fue quebrar el vidrio del auto" reveló el animador.

"Mucha gente hace eso, la gente que está en consumo. Yo conozco estas historias todos los días" afirmó.