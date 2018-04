Calvin Harris lamentó la muerte de Avicii: "Era un alma hermosa, apasionada y extremadamente talentosa"

El DJ británico Calvin Harris expresó su tristeza por la muerte de su colega, el sueco Avicii, quien murió a los 28 años mientras estaba en Omán.

En su cuenta de Twitter, el músico afirmó que el fallecimiento del creador de "Levels" era una "noticia devastadora" y agregó que Avicii era "un alma hermosa, apasionada y extremadamente talentosa con mucho más por hacer".

Avicii también creó una gran amistad con Nile Rodgers, quien lo llamó "hermanito" el viernes en entrevista con The Associated Press.

"Estoy impactado porque no sé qué fue lo que pasó a nivel médico, pero puedo decir como persona, como amigo, y más importante, como músico que Tim era una de los más grandes compositores melódicos con los que he colaborado y he colaborado con algunos de los músicos más brillantes de este planeta", dijo Rodgers.

"No puedo expresar lo triste que me siento. Conocerlo cambió mi vida. Era una persona increíblemente talentosa", escribió en Twitter el cantante Aloe Blacc quien interpreta la voz de "Wake Me Up".

David Guetta usó su Instagram para expresar su pena. "Algo realmente horrible pasó. Perdimos a un amigo con un corazón tan hermoso y el mundo perdió a un músico increíblemente talentoso", señaló el francés.

Las reacciones no quedaron solo en el mundo de la música, ya que autoridades y la realeza de Suecia expresaron su dolor por la muerte del DJ, que logró una importante carrera artística fuera de su país.

El príncipe Carlos Felipe de Suecia y la princesa Sofía, quienes conocían a Avicii pues fue el DJ de su boda, lamentaron la muerte.

"Agradecemos el haber podido conocerlo y lo admirábamos como artista y como la gran persona que era. Hizo que nuestra boda fuera inolvidable con su música increíble. Nuestras más sentidas condolencias para su familia", dijeron en un comunicado conjunto.

El primer ministro sueco Stefan Lofven calificó al astro como "uno de los más grandes músicos de Suecia".

Avicii fue nominado a dos Grammy y obtuvo dos Premios MTV europeos y un Billboard. Su muerte surge días después de que fuera nominado a un Premio Billboard al mejor álbum dance/electrónico por su EP "Avicii (01)". Fue retratado en el documental de Levan Tsikurishvil "Avicii: True Stories" de 2017.