Policía de Omán descartó pista criminal en muerte del DJ sueco Avicii

La policía del sultanato de Omán no cree que la muerte del músico y DJ sueco Avicii haya sido producto de un crimen, informó hoy la emisora sueca SVT. “Tenemos todas las informaciones, sabemos lo que pasó pero no lo vamos a decir a los medios”, dijo un portavoz de la Policía omana citado por SVT, agregando que no se está buscando a ningún sospechoso.

Tim Bergling, el nombre de pila de Avicii, fue encontrado muerto el viernes en Mascate, la capital de Omán. Tenía 28 años de edad. El músico se dio a conocer con éxitos como “Levels”, “Sunshine” y “Wake Me Up.” Avicci, quien alcanzó fama mundial en 2011 con “Levels”, trabajó con artistas como Madonna, Coldplay, Wyclef Jean y Robbie Williams.

Varios clubes nocturnos en Estocolmo guardaron un minuto de silencio la medianoche del viernes en honor a Avicii.

El primer ministro sueco, Stefan Lofven, escribió en Instagram que Tim Berling “fue uno de los mayores milagros musicales de Suecia en los tiempos modernos”.

Avicii “hizo con su música fántastica inolvidable nuestra boda”, dijeron el príncipe sueco Carlos Felipe y su mujer, la princesa Sofía. Avicii tocó durante la boda de los príncipes en junio de 2015.