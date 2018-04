Renata Bravo reveló que un tiempo le gustó Kramer: "No saltó la liebre"

En la edición del programa La Divina Comida, la comediante Renata Bravo, reveló que años atrás intentó seducir al imitador Stefan Kramer y reconoció que el comediante le "gustaba".

Bravo, consignó La Cuarta, recordó los inicios televisivos de Kramer y, la relación laboral que establecieron ambos. "En de Pé a Pá lo conocí porque é trabajaba, hacia cosas con Julián en otros programas" dijo la comediante quien también sostuvo que "caché que el gallo era súper buen imitador y lo empezamos a meter".

Consultada sobre una relación más personal con Kramer, Bravo reconoció que a ella le gustaba, pero que la situación no fue recíproca. "A mí me gustaba Kramer. ¡Cuál es el problema poh! Si era soltera, veinteañera, da lo mismo".

"Lo invite una vez, al matrimonio del 'Chavito' (Alejandro Chávez). Justo nos tocaba trabajar ese día. Entonces le digo '¿qué tienes que hacer después del programa el sábado? Tengo el matrimonio del Chavito, si quieres me acompañas, como vamos a estar en el programa'. 'Bueno', me dijo. Y yo '¡ya! ¡aquí salta la liebre!'. Pero no. No saltó la liebre".