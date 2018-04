Patricia Maldonado y la campaña para sacarla de Mega: "Jamás dejaré de decir lo que pienso y siento"

Una dura respuesta fue la que entregó la animadora Patricia Maldonado a una campaña virtual que busca sacarla de Mega, esto luego que en su perfil de Facebook entregara su total respaldo al diputado Ignacio Urrutia, quien calificó como "terroristas" a las víctimas de violaciones a los DD.HH. durante el Régimen Militar.

A través de un mensaje de texto a la panelista de "Intrusos" Claudia Schmidt, la integrante del matinal "Mucho Gusto" entregó su impresión de la campaña iniciada por el actor Pablo Schwarz.

"Que quieres que te diga. En vez de causarme rabia, me da mucha risa, porque nunca pensé que era una figura tan importante en nuestro país", le señaló a la uruguaya.

Pero en otro mensaje de Facebook, que fue compartido por el espacio farandulero, la cantante se refirió en duros término a quienes la quieren sacar del canal.

"Todos estos hijos de… predican moral con los genitales al aire. En buenos términos, son unos cara de raja, jamás dejaré de decir lo que pienso y siento, que eso les quede muy claro. Lo que menos tengo es ser cobarde, estas cosas a mi no me asustan, me alegran, porque significa que mis opiniones les duelen demasiado", señaló.

Maldonado estuvo estrechamente vinculada con el fallecido general Augusto Pinochet y fue candidata a diputada en dos oportunidades representando a la extinta Alianza por Chile. Una vez fallecido el ex militar, se enfocó a la opinología y ha permanecido por varios años como panelista del matinal de Mega.