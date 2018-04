Angélica Sepúlveda detalló su romance con un turco: “Son machistas y tercos, pero preocupados y tiernos”

09:37 La ex participante de reality show, dio a conocer detalles de la relación que comenzó durante un viaje a Bolivia. “Es una relación mágica, pero la distancia y el idioma me hacen sufrir bastante. Por eso viajamos mucho" dijo.

La ex chica reality Ángelica Sepúlveda, contó en conversación con el diario La Cuarta, los detalles de su actual relación sentimental, con un hombre de origen turco a quien conoció en un viaje.

“Conocí a un turco maravilloso. Lo conocí en Uyuni, Bolivia. Tenemos intereses y gustos parecidos, así que lo paso muy bien con él” dijo Sepúlveda, quien explico que el viaje en el que se encontró con su actuasl pareja, se dio en el contexto de que realizaba algunos trabajos esporádicos como acompañante de guía de turismo.



La ex participante de reality shows dijo que “lo conocí en un momento muy particular de mi vida, estaba destrozada, emocionalmente muy mal. Estábamos pasando un momento muy triste en mi familia y con mi ex habíamos terminado”.

Aunque no entregó mayores detalles respecto del hombre que es su actual pareja, dijo que “los turcos son machistas y muy tercos, pero a la vez son muy preocupados y tiernos”.

“Es una relación mágica, pero la distancia y el idioma me hacen sufrir bastante. Por eso viajamos mucho. Me siento igual a la Olguita Marina, me dan los ahogos y debo partir, me consiente en todo” indicó Sepúlveda.

La ex figura televisiva, dijo que los próximos viajes juntos serán a Macchu Picchu en unas semanas y posteriormente a Cuba y Tailandia.