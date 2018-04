Mensajes en redes sociales generan rumores de crisis entre Joche y la hija del “Fantasma” Figueroa

Rumores de crisis son los que están circulando sobre la relación del chico reality Joche Bibbó y la hija del ex futbolista y entrenador Marco Antonio “Fantasma” Figueroa. Según trascendió desde la semana pasada la relación no estaría pasando por un buen momento, e incluso hace 15 días que no han sido vistos juntos en eventos.

“En este momento no puedo hablar, espero me entiendan”, fue la respuesta de Fernanda Figueroa a Glamorama al ser consultada por este tema. Sin embargo, las especulaciones siguen creciendo después de los mensajes que ambos publicaron en sus redes sociales.

Uno de ellos fue la de la estudiante de 22 años, quien posteó: “Primero amor propio. No permitas que nadie te basuree… Ni menos que intenten pagar tu luz”, escribió.

Minutos después continuó diciendo que “soy de esas personas que no permiten llenarse de odio, trato siempre de ver las cosas lindas y dejar atrás lo malo”. Y el último dejó abierta la incognita de un posible quiebre: “Siempre entrego todo de mí y trato de ser la mejor, pero nadie es perfecto, somos personas y nos equivocamos”.

Desde la redes sociales del participante de Mundos Opuestos, las respuestas se hicieron más claras, tras subir una foto fumando, acompañada con la frase: "Los sentimientos son como el humo! Los que se quedan dentro te matan!”.