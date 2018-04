Belén Soto aclaró sus dichos sobre el color de piel

13:38 La actriz había declarado que su color de piel "no sirve" para interpretar personajes de escasos recursos y se llenó de críticas. Dijo que quiso reclamar "sobre la realidad de los estereotipos que tenemos en nuestra sociedad".

La actriz Belén Soto dijo que su color de piel "no sirve para interpretar a personas de escasos recursos", y se llenó de críticas en redes sociales.

En entrevista con La Cuarta , la joven comentó que se siente encasillada en televisión. "Me toca ser la niña bien, la tierna, la virginal y cuando buscan papeles no me piensan como villana (...) Si tú ves producciones de afuera los personajes se transforman completamente. Los actores pueden jugar a eso".

La actriz, que aparece en pantalla en "Wena Profe" de TVN, manifestó que le gustaría "salirse del molde".

"Necesito un desafío, quiero hacer otro personaje que me requiera una caracterización especial", afirmó.

La joven salió al paso de los cuestionamientos, afirmando en Instagram que "la entrevista jamás tuvo ese fin y espíritu, al contrario, reclamo sobre la realidad de los estereotipos que tenemos en nuestra sociedad y color de piel".

A renglón seguido, aclaró que "mi intención siempre ha sido poder ser un granito de arena más para cambiar cómo están las cosas en nuestro país".

Finalmente, Soto pidió perdón "a los que se crearon una mala imagen de manera gratuita".