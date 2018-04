Lola Melnyck y casos de acoso: "Aprendí que en algunas situaciones me tengo que comportar de una manera y en otras, de otra manera"

En el programa Mentiras Verdaderas de La Red, la modelo y bailarina Lola Melnyck abordó su vida en Brasil y las fotografías que realizó para la revista Playboy.

Melnick, dijo que aceptó posar para la publicación por las expectativas laborales y comerciales y porque planteó que era "un trabajo bonito, bien hecho".

La modelo también fue consultada por eventuales cuestionamientos a su decisión de posar para Playboy, dijo que "yo soy bailarina, mi cuerpo es mi herramienta".

Además Melnyck se refirió a las críticas por la idea de la mujer-objeto y dijo que "si en algún momento nos podemos relajar un poquito con el asunto. Un cuerpo es un cuerpo. Todos tenemos un cuerpo y tener un cuerpo más o menos bonito, más o menos estilizado, no interfiere de manera alguna en su vida, su foco profesional, si nos relajamos un poquito en eso, todo va a salir mucho más fácil".

Si acaso su trabajo de modelo y bailarina la exponía más a sufrir episodios de acoso, Melnyck dijo que "eso pasa en todos los ámbitos, para eso no hay que salir en la revista Playboy".

Melnyck además dijo que los episodios de acosos, los que dijo no recordar haber sufrido, también dependen de la actitud que tenga la mujer y que dejan una enseñanza. "Todo depende de tu postura, de tu foco y de la fuerza que tú tienes y estas situaciones queriendo o no te enseñan".

"Seguramente aprendí que en algunas situaciones me tengo que comportar de una manera y en otras situaciones de otra manera y, tengo el poder de la palabra no. No es no" dijo la modelo.