Gala Caldirola sorprendió con revelación íntima meses después de convertirse en madre

Gala Caldirola se estrenó como madre hace pocos meses y ya está pasando por un momento incómodo tras un problema de salud que la limita dar leche materna a su hija Luz Elif. Fue la modelo quien contó en sus redes sociales que dejó de amamantar a su pequeña por tuvo un problema en el pecho izquierdo.

“Dejé de producir la misma leche, es decir que para amamantar a mi bebe solo tengo a disposición el pecho derecho. Mi pequeña come una media de 6 o 7 veces al día. (…) Traté de seguir dándole exclusivamente leche materna pero como ella no quedaba saciada no pasaba más de 1,5 horas y mi bebe volvía a llorar”, escribió a través de Instagram.

La mujer de Mauricio Isla, insistió en que el pediatra le aconsejó hacer una combinación de pecho y leche de fórmula.

“Durante el día y cuando siento que ella lo necesita le preparo un biberón y no se lo doy con menos amor que el pecho. Y eso me ayuda a llegar con más carga de leche a la noche que es cuando le doy lactancia materna exclusiva”, detalló.

Además, quiso defender las opciones de diferentes mujeres, que por causas ajenas a su naturaleza o ganas de cambiar, eligen dejar de amamantar.

“Quiero mencionar que las mujeres no sólo somos un cuerpo físico, también uno emocional y sentimental. Y aunque soy Pro lactancia materna eso no quiere decir que las mujeres que no pueden o no quieren dar el pecho son peores mamás. Creo que hay que respetar las decisiones de cada mujer. Pues en mi caso quería compartir mi experiencia que refleja que la maternidad no tiene que ser perfecta, por qué es muy compleja. Solo tiene que ser en base al amo”, concluyó.