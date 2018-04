Carla Jara estremeció las redes sociales con doloroso relato

Carlita Jara está pasando por uno de los momentos más tristes de su vida, así lo dijo a través de su cuenta de Instagram donde publicó una foto junto a su perro Tango, quien falleció y la dejó sin consuelo.

La estudiante de veterinaria, insistió en que todo ocurrió de forma inesperada y agregó que fue más que una mascota, fue casi como un hijo.

“Tengo el corazón partido en mil pedazos, fuiste mi compañero de vida, de viajes, aventuras, me cuidaste cuando estaba triste y reímos con tus locuras. No sabes cuánto te amo mi bebé Tanguito, recién te fuiste y ya te extraño, es inexplicable tu muerte, estabas sano y siempre te cuide como a un hijo”, escribió con tristeza.

Con ello, siguió relatando sus sentimientos de amargura y le dedicó palabras que estremecieron a sus seguidores.

“Perdón si no fui lo suficientemente buena, si no estuve contigo para ayudarte. Te amo y te amaré para siempre. Gracias por ser mi bebé canguro, gracias x siempre darme amor incondicional y no pedir nada a cambio, gracias por acompañarme 11 años en las buenas y las malas, gracias por todo lo feliz que me hiciste”, concluyó.