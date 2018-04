Kanye West alabó a Donald Trump y el presidente le devolvió el cariño

El rapero Kanye West aprovechó su millonaria audiencia en la red social Twitter para alabar al presidente de EE.UU., Donald Trump, un gesto que no pasó inadvertido para el mandatario, quien no dudó en agradecer y devolverle el cariño mostrado.

"No tienes que estar de acuerdo con Trump pero la mafia no va a impedir que lo quiera. Los dos somos energía de dragón. Él es mi hermano. Amo a todo el mundo. No estoy de acuerdo con todo lo que hace alguien. Eso es lo que nos hace individuos. Y tenemos derecho al pensamiento independiente", escribió hoy el célebre músico.

"Si tu amigo se tira de un puente, tú no haces lo mismo (...). Para la gente de mi vida la idea de (apoyar a Trump) está en un 50 por ciento, pero yo no le digo a un simpatizante de Hillary (Clinton) que no la apoye. Amo a Hillary también", continuó.

Tras esas frases de apoyo, Trump replicó tres horas después: "Gracias Kanye, ¡muy súper!".

Después, el rapero, que ha retomado la actividad en su Twitter tras un largo tiempo de silencio, reconoció que su esposa, Kim Kardashian, le había llamado para animarle a aclarar que no siempre está de acuerdo con Trump.

"No estoy de acuerdo con todo lo que hace. No estoy al 100 por cien de acuerdo con nadie excepto conmigo mismo", indicó.

Kardashian señaló, por su parte, que West es "un libre pensador" y se mostró crítica con los comentarios que el comportamiento de su marido está suscitando en las redes sociales y que consideran que ese comportamiento recuerda al que el artista mostró en noviembre de 2016, cuando se vio obligado a cancelar 21 conciertos tras sufrir una crisis nerviosa.

"¿No está permitido en EE.UU.? Algunas de sus ideas difieren de las tuyas y ya se le acusa de tener problemas mentales. No es justo. Está fuera de ese lugar profundo y está siendo él mismo, es decir, muy expresivo", valoró.

Las frases de West llegan poco después de haber despedido a su manager, Scooter Brown, que también representa a artistas como Ariana Grande y Justin Beiber.

"Ya no tengo manager. Nadie me maneja. No soy el cliente de nadie", aseguró el artista en su Twitter.

Según la publicación Page Six, West ha despedido también a otros cinco trabajadores de su "círculo íntimo" tras anunciar que lanzará hasta cinco discos nuevos -como artista y productor- y un libro de filosofía.

Además, ha dejado caer su interés en una posible candidatura presidencial con un tuit en el que simplemente escribió: "2024".