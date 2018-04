Chriss McMillan y audiencia reparatoria por hurtos: "Me equivoqué, fue algo que escapó de mí"

Ayer, la periodista Chriss Mc Millan enfrentó una audiencia reparatoria por las acusaciones de robo y hurto simple que debió enfrentar de parte de un supermercado Líder y una tienda Easy, empresas que presentaron querellas que luego abandonaron, informó LUN. En el Cuarto Juzgado de Garantía, Mc Millan dijo que "doy mis sinceras disculpas". En el caso de Líder, la periodista está sobreseída desde el 14 de febrero y, la de Easy quedó concluida.La profesional además se disculpó públicamente con el supermercado, quedó con el compromiso de no ingresar por un lapso de seis meses al recinto y, según su abogado, realizará una donación voluntaria a un cuerpo de Bomberos.A la salida de la audiencia, la periodista dijo que "la causa está cerrada, esto no se ha tratado sólo de mí, sino también de mi madre y mi novio. Yo estoy tranquila con el resultado".Sobre todo el proceso, Mc Millan dijo a LUN que "este tiempo que me tocó enfrentar ha sido como cualquier ciudadana. Lo más fuerte fue estar en la comisaria, tener esposas. Sentí que realmente me equivoqué, fue algo que escapó de mí".