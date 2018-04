Yasmín Valdés descartó relación con el Negro Piñera y dijo que hubo distanciamiento por asuntos económicos

15:48 La actriz dijo a Intrusos que nunca tuvo un romance con Miguel Piñera y sostuvo que entre ambos quedaron cuentas económicas pendientes por trabajos impagos. El "Negro" dijo que "no hay nada pendiente" y dijo que Valdés es "una gran amiga".

En el programa Intrusos de La Red, la panelista Nataly Chilet, dio a conocer unas declaraciones de Yasmín Valdés, quien desmintió cualquier tipo de relación sentimental con Miguel "Negro" Piñera y dijo que entre ambos se produjo un distanciamiento entre ellos por asuntos de índole económico.

"Nadie me puede haber visto en nada porque no hubo nada", dijo Valdés según informó Chilet y, planteó que entre ambos no hubo un romance entre ambos, sino una relación laboral en la que ella cantó el cumpleaños feliz y realizó un jingle para la campaña del ahora presidente Sebastián Piñera, además de otros eventos.

El distanciamiento entre ambos, dijo Valdés, según Chilet, se produjo porque hubo trabajos que no fueron cancelados y descartó que los dineros impagos son por parte de Miguel Piñera y no tuvieron relación con el ex candidato y ahora Mandatario.

La periodista y también panelista de Intrusos, Mariela Sotomayor, dijo que Miguel Piñera respondió que "no hay nada pendiente" y que calificó a Yasmín Valdés como "una gran amiga".