Francisca García-Huidobro por quiebre con De Tezanos: “A veces uno hace una apuesta y pierde”

12:34 La animadora insistió en que no le afectó ver a su ex pareja en otra relación.

Francisca García-Huidobro, contó algunos detalles sobre su separación con Manuel de Tezanos, asegurando diciendo que “aprendí de mis errores” y que hoy está dedicada completamente a su carrera y a su hijo Joaquín de 12 años, fruto de su matrimonio con Julio César Rodríguez.

“Estoy bien, muy tranquila, reconstruyendo mi casa, porque todo cambia. Cuando uno se separa, no solo se pierde lo emocional, sino lo concreto, lo cotidiano. Pero contenta”, agregó a La Cuarta.

Y aunque insiste en mantener la discreción en cuanto a cómo sucedió el rompimiento, hoy aclaró que se encuentra en perfectas condiciones para seguir adelante.

“Yo nunca he hablado de esa separación, porque soy de la idea de que, cuando uno tiene pena y está vulnerable, se guarda nomás. Así que yo me guardé, no dije nada y hoy día no tengo problemas en decir que está todo bien”, dijo Francisca.

Por lo mismo, hoy niega que le haya afectado ver a DeTezanos con otra pareja y se comparó con un animal. “Yo soy una persona muy sabia. Y como soy la ‘Tía Olga’ de la farándula, por decirlo de alguna manera, no veo. Yo me guardo, como algunos animales que se guardan y que se lamen las heridas para callado. No tengo nada que agregar, excepto que a veces uno hace una apuesta y pierde. De eso se trata. Y uno tiene que volver a levantarse y seguir”, concluyó.