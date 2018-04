Daniel “Palomo” Valenzuela rompió el silencio: “Me cansé de hacer referencia al amor”

“Estoy muy bien, tranquilo, contento. Y me aburre, me aburrí de hablar de amor, para bien o para mal”, fueron las palabras con las que Daniel Valenzuela contestó a la pregunta sobre su quiebre con la humorista Yamila Reyna. Con seriedad, dejó claro que ya no volverá a referirse a su vida privada, como sí lo hizo cuando se desató la polémica con Paloma Aliaga.

Sin embargo, y a diferencia de la Argentina, quien contó su verdad en “Vértigo” hace unas semanas, el conductor agregó a Glamorama que no entregará su versión de los hechos.

“No emito comentarios, porque de verdad me agotó. Me cansé de hacer referencia al amor. Soy más que amor”, remató.