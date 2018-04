Karen Bejarano habló del caso "La Manada" y lloró al recordar su "violación"

15:30 "Esto me hace recordar un episodio muy atroz de mi vida, donde también me sentí violada y me apuntaron con el dedo", dijo la panelista del matinal "Muy buenos días".

La panelista del matinal "Muy buenos días", Karen Bejarano, lloró al hablar del caso "La Manada" de España, que causó gran indignación ya que los cinco acusados fueron condenados por abuso sexual y no por violación.

"Esto me hace recordar un episodio muy atroz de mi vida, donde también me sentí violada y me apuntaron con el dedo. No puedo imaginar lo que siente esa niña con todo lo que pasó", dijo la joven.

La ex chica Mekano criticó que "la justicia no se hace cargo de protegerla, y ella además se siente culpable. Yo también me sentí culpable en algún minuto, porque la gente es mala y no te cree. Es injusto porque en nuestro país tampoco se avanza en legislar a favor de las víctimas. Mi caso por ejemplo no está penado, no hay condena para la persona que me hizo el daño que me hizo ¿Cómo en el caso de esta niña, teniendo todas las pruebas, la dejan a la deriva?".