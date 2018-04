Luli reconoció que estaba medicada cuando la entrevistaron en "Bienvenidos"

20:04 La modelo habló de su presentación en el matinal de Canal 13 en noviembre del año pasado, donde contó del colapso nervioso que la mandó a una clínica. "Ahora estoy súper bien, me he recuperado", dijo.

La modelo Nicole Moreno "Luli" explicó su comportamiento en una entrevista que otorgó hace un par de meses al matinal "Bienvenidos" de Canal 13, donde se presentó para hablar del colapso nervioso que la mandó a una clínica.

Anoche durante su paso por el programa "Vértigo" la rubia reconoció que aquella mañana de noviembre del año pasado estaba bajo medicación, lo que se vio reflejado en cámara.

"La última vez -cuando creo di una entrevista en 'Bienvenidos'– estaba un poco, debo reconocer, medicada. Pero ahora no y estoy súper bien, me he recuperado, estoy de vuelta por así decirlo con el cariño de mi familia, haciendo las cosas que me gustan, disfrutando del deporte", señaló.

Moreno agregó que "estaba pasando por un momento súper complicado, una crisis de angustia; sí, un poco de depresión, lo admito. Y hay cosas que afectan, porque soy súper sensible, soy súper de piel".

Por las razones de su mal momento, la modelo afirmó que "fue un todo", sin puntalizar si se trató de una situación familiar o amorosa.