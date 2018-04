Novia secreta de Avicii lo recordó con un emotivo mensaje

21:09 La modelo checa Tereza Kacerová era la pareja del DJ sueco al momento de su muerte, en una relación que se había mantenido privada. "Finalmente me estoy dando cuenta de que no volveré a verte nunca más", expresó.

La muerte del reconocido DJ sueco Avicii impactó al mundo de la música y a quienes mantenían un estrecho vínculo con él. Ese fue el caso de la modelo checa Tereza Kacerová, quien era su novia "secreta" desde hace algún tiempo.

A través de su cuenta de Instagram, la europea publicó un extenso mensaje donde recordaba al músico, con quien mantenía una relación privada.

"Querido Tim (Tim Bergling era el nombre real del DJ). He pasado los últimos días esperando para despertar, esperando a que alguien me diga que esto es una broma enferma, un terrible error. Creo que finalmente me estoy dando cuenta de que no volveré a verte nunca más", expresó.

"No voy a volver a despertarme con tu cabeza en mi pecho y con la de Luka (su hijo) en mi hombro. En lugar de eso, me veré sacudida por la realidad cada mañana con una fiebre de ansiedad y mi corazón disparado. ¿Estará tratando de bombear el doble por nosotros dos?", afirmó.

Tras esto, Kacerová afirmó que "el día que falleciste, fui a tu casa para sentirte a mi alrededor. Me relajé bajo tu ducha como durante años, y cuando salí al dormitorio, no estabas allí esperándome".

La modelo publicó un video en donde se puede ver la cercanía de Avicii con su hijo Luka, que nació de una relación anterior de ella.

La familia del sueco, que fue encontrado muerto el pasado viernes en Omán, afirmó que el artista ya no tenía "fuerzas" para luchar y solo buscaba la "paz".