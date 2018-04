Siete mujeres acusaron a director de "Machos" y "Soltera Otra Vez" de abuso de poder y acoso sexual

Siete mujeres declararon a la revista "El Sábado" que Herval Abreu (54), uno de los directores televisivos de Canal 13, habría incurrido en abuso de poder y acoso sexual contra ellas. Los hechos se habrían producido en castings de noche en su departamento.

Si bien, Abreu, negó todas las acusaciones, Javier Urrutia, director ejecutivo de Canal 13, confirmó al medio que la contraloría del canal recibió una denuncia por acoso de parte de la guionista Bárbara Zemelman.

Fue ella quien entregó sus declaraciones a la revista, donde narró que el mismo Abreu la despidió estando embarazada, y que luego Max Luksic le ofreció reintegrarla, pero ella se negó, diciendo que no trabajaría en un lugar con el director.

Todo esto, luego de que reveló que habría recibido un trato impropio de Abreu, cuando en octubre de 2016 estaban preparando el guión de "Preciosas".

"Y me llega este mensaje que decía 'quiero hacerte el amor ahora'. Me quedo estupefacta y luego me pone 'ja, ja, ja'. Yo estaba en mi casa y lo encaré. Me dijo 'yo estoy enamorado de tu cerebro', 'me pareces tan inteligente', y les comenté a mis colegas lo que había pasado. Dijo que estaba enamorado de mi cerebro y que era 'un decir'. Le dije que no me parecía, pero él le bajó el perfil. Nunca dijo que fuera un error", relató.

La diseñadora Carola Paz, es otra mujer que acusa al cerebro de “Machos” y “Soltera Otra Vez”, asegurando que un día, “él me levantó el vestido. Metió la mano por debajo de mi vestido. Yo creo que él estaba intentando ver, dentro de toda su locura, si yo estaba excitada. Cuando me tocó me sentí congelada, porque no sabía qué hacer. No le quité la mano. Me debo haber acomodado para alejarme de su mano, pero no lo golpeé ni le dije nada. Me quedé muda y no le dije nada el resto de la noche. Sentía que iba en un túnel que cada vez estaba más oscuro. Hasta hoy me da asco acordarme", agregó.

El Mercurió conversó con Abreu, quien entregó su versión de los hechos, asegurando que “ (…)Siempre existen historia, mentira. El daño que se me ha hecho es gigante, acabo de perder hacer un musical, que era el sueño de mi vida, acabo de quedar afuera. Todo el mundo empieza a inventar”, insistió.

Además, ante la pregunta de su opinión sobre que el canal pusiera psicólogos a algunas de las mujeres que están acusándolo, agregó que “me están desayunando. Lo que me acabas de decir, no sé como calificarlo, no me parece que nadie que tenga relación conmigo necesite de un psicólogo. (…) Y ahora no voy a ayudar a nadie en mi vida. No quiero saber más. Viene de una cizaña de algunas personas súper injusta”, agregó.