Lorena Bosch por Herval Abreu: "Tuve la buena suerte de no ser una víctima"

La actriz Lorena Bosch, una de las protagonistas de la teleserie de Canal 13 “Soltera Otra Vez”, se sumó a las reacciones por las acusaciones de abuso sexual contra Herval Abreu. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde reflexionó sobre lo ocurrido y aseguró que le manifestó su apoyo a una de las mujeres que acusan al director.

“Primero que todo, quiero decir que repudio todo tipo de abuso y/o violencia, abuso de poder, laboral, sexual y lamentablemente tantos más. Llamé a Bárbara Zemelman para manifestarle mi apoyo y preocupación por un despido injusto, que la dejó a ella, a mí y mis compañeros de manos atadas. En ese contexto efectivamente me comentó que recibió un mensaje de connotación sexual de parte del entonces director de la teleserie. Que por supuesto lamenté y apoyé su decisión de no trabajar más con él”, explicó.

Con ello, reveló que converso con Abreu y le informó que no asistiría ninguna de las reuniones en las que él participara, “porque me parecen realmente graves las acusaciones en su contra. También le dije que por suerte -para mí- yo no tenía nada que decir respecto a mi relación laboral con él”, agregó.

Y si bien, precisó que nunca tuvo una relación impropia con el director, reiteró que “hoy lo vuelvo a repetir: Tuve la buena suerte de no ser una víctima y repudió todo tipo de abuso y violencia”.