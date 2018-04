Malucha Pinto por Herval Abreu: "Me parece que aquí hay una masacre"

12:53 La actriz dijo creer la versión de las denunciantes, pero planteó que "la vida no es blanco y negro. Y yo quiero a Herval. Creo que los seres humanos son horrorosos y maravillosos".

En una entrevista con radio Cooperativa , la actriz Malucha Pinto, dijo creer la denuncias en contra Herval Abreu, pero denunció intencionalidad de la que responsabilizó a la prensa.

"Me parece que aquí hay una masacre. La sensación que tengo es que la intencionalidad desde la prensa con esto... Porque esto es algo generalizado. Este no es el zar de las teleseries que cae lapidado. Esta es una práctica generalizada no sólo en el mundo de la televisión, sino que en el mundo entero" dijo la actriz.

Pinto abordó su sensación sobre el caso y dijo que "mi sensación en todo esto es súper compleja porque lo que yo conozco de Herval es sólo luz. Un hombre muy respetuoso, muy delicado, muy sensible, un gran líder de equipos. Eso es lo que yo vi, sentí, recibí de Herval".

"Yo le creo a las denunciantes" dijo la actriz, quien sin embargo planteó que "la vida no es blanco y negro. Y yo quiero a Herval. Creo que los seres humanos son horrorosos y maravillosos".

"Herval sí tiene una parte luminosa y maravillosa. Yo creo que Herval está enfermo. Por lo que veo, por lo que me encuentro, por lo que se ha ido abriendo" dijo Malucha Pinto.