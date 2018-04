Denise Rosenthal: "Llevo un rato renegando de mi pasado"

15:42 La cantante y compositora reflexionó sobre los inicios de su carrera y dijo que por mucho tiempo ha tratado de demostrar que ha crecido, pero que actualmente "estoy súper orgullosa de mí, de todo lo que he logrado". "Veo a esa niña de hace un tiempo atrás y me dan ganas de abrazarla" planteó.

A través de su cuenta en Instagram, la cantante Denise Rosenthal se refirió a su trayectoria musical, y los inicios de su carrera en "Amango" y "El Blog de la Feña".

"Llevo un rato renegando de mi pasado, demostrando que soy compositora, que soy cantante, que crecí" dijo la artista, quien sostuvo que llegó a reflexionar sobre el tema, a raíz de que estaba ensayando temas antiguos.

"Estoy súper orgullosa de mí, de todo lo que he logrado" dijo la cantante, quien además sostuvo que "me he sacado la cresta trabajando y veo a esa niña de hace un tiempo atrás y me dan ganas de abrazarla". "Sí bien yo ahora no haría eso, a mí en ese momento me gustaba porque estaba en otras etapas" agregó.

La artista dijo también que "siendo muy chica tuve que vivir muchas experiencias que me han hecho ser la mujer fuerte que hoy soy y que seguirá luchando y seguirá aprendiendo y adquiriendo más herramientas para hacer bien mi trabajo y disfrutarlo".

"Gracias a todos los que me han acompañado en este proceso" indicó Rosenthal, quien agregó que "es un lindo ejercicio dejar de juzgarnos a nosotros mismos".