Vicente Sabatini sobre Herval Abreu: "Lo quiero mucho, pero cometió un error profundo"

Vicente Sabatini, el afamado ex director de teleseries de TVN, habló sobre lo ocurrido con su colega, Herval Abreu, quien recibió diversas acusaciones de acoso sexual por parte de mujeres que formaron parte de su equipo.

En declaraciones a La Tercera , el realizador de ficciones como "Sucupira", "Romané" y "Pampa Ilusión" afirmó que condena "sin reserva" los hechos por los que fue denunciado el ex director de Canal 13.

"Mi opinión personal es súper clara: condeno de la manera más absoluta y sin ningún matiz los abusos de poder que se derivan en estas formas de abuso en nuestro oficio", afirmó.

Sabatini agregó que "uno como director está colocado en una posición de poder, y por eso tiene que ser muy delicado y cuidadoso en la relación con la gente que trabaja con uno". "No hay por qué estar expuesto a estas situaciones si uno está alerta y se predispone a no caer en este tipo de prácticas. Y si bien esta es una cosa que se da entre adultos, en que uno es libre de aceptar o no aceptar, no hay que negar el contexto en que se da, en que uno de los dos tiene una relación de poder respecto del otro. Es asimétrico. Me parece impresentable no tener conciencia de eso", agregó.

El director también descartó que las prácticas realizadas por Abreu para integrar a actrices novatas a las producciones sean habituales. "Nunca había escuchado algo así. Que invitaran a su casa a un casting o ese tipo de situaciones", aseguró.

"A Herval lo conozco y lo quiero mucho. Lo encuentro muy talentoso, pero cometió un error profundo", añadió.

Por las medidas que se deben tomar ante estos casos, Sabatini expresó que "más que protocolo, hay que tener ética de trabajo. Hay cosas que yo no he hecho ni haría jamás, entonces no sé por qué tendría que haber un protocolo para no abusar del poder".