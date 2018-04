[VIDEO] Novio de 19 años de Angie Jibaja le pidió matrimonio en vivo en un programa de TV

17:13 El skater y pareja de la ex "Volverías con tu ex" la sorprendió en medio de la transmisión de un programa.

En el programa "Válgame Dios" en Perú, la modelo Angie Jibaja (37) recibió la propuesta de matrimonio de su novio de 19 años, Bryan, a quien presentó hace unas semanas.

"Entonces, estábamos donde te digo que te saques el anillo del bolsillo. Amor, sabes que, es demasiado tiempo juntos y no puedo evitar estar contigo para toda la vida. Quiero verte siempre, quiero despertar contigo todos los días, ¿quieres casarte conmigo?", le dijo el joven a la sorprendida Jibaja.

La ex "Volverías con tu ex" titubeó unos segundos y su pareja replicó "¿Sí? No te escuché, mi amor, bebita", ante lo cual la ex chica reality reaccionó y aceptó la propuesta, que se selló con un apasionado beso.