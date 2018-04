Roberto Farías negó las acusaciones en su contra por intento de violación

Tras las denuncias por acoso sexual presentadas en contra del director de teleseries Herval Abreu, una actriz afirmó que Roberto Farías, que actualmente integra el elenco de "Perdona Nuestros Pecados" de Mega, intentó violarla en 2014.

En su cuenta de Instagram, el actor se refirió a los dichos de Catalina Bianchi, donde señaló que lo quieren "crucificar sin saber la verdad".

"No sé cómo las redes sociales se convirtieron en esta carnicería y caza de brujas que al parecer dificilmente se detendrá. Comó puede ser que cualquier persona sin mediar provocación alguna y sin que nadie sepa los hechos te acuse de actos TAN GRAVES COMO AGRESIÓN SEXUAL...y se convierta inmediatamente en NOTICIA...y aparezcan defensores y detractores", afirmó.

"No entiendo la motivación de DENUNCIAR EN LAS REDES..si está la justicia y todos sus recursos..esta acusación es FALSA..y da lo mismo si la verdad sale a la luz (como lo hará)...el daño a mi imagen esta hecho..no soy un AGRESOR SEXUAL", agregó.

En un comunicado, Mega dijo que tomaron contacto con el actor, quien les señaló que "la acusación es falsa".

"El canal se encuentra actualmente en proceso de recabar todos los antecedentes para esclarecer la situación y tomar las medidas correspondientes", expresaron, agregando que "esta compañía condena de manera taxativa cualquier tipo de acoso o abuso sexual contra mujeres y hombres, y manifiesta su total solidaridad con las víctimas de cualquiera de estos actos".

"Mega asume el compromiso de investigar denuncias formales y correctamente fundamentadas de modo de no actuar precipitadamente", cerraron.

En declaraciones a Emol , Bianchi afirmó que todo habría ocurrido en el contexto de una fiesta. "Fui al baño de mi pieza, que estaba en un segundo piso y tenía el pestillo malo. El tipo entró. Él era un tremendo hombre, gigante para mí que soy chica. Entró, me tomó por la espalda, me agarró por el cuello y me dijo que me quedara callada porque yo sabía lo que me podía pasar", narró.

"Me empezó a besar, a chupetiar por todo el cuerpo… Asqueroso. Me abrió la ropa, me manoseó entera, y al final se bajó los pantalones y empezó a masturbarse al frente mío", agregó, señalando que en un momento le pidió que le practicara sexo oral.

Bianchi aseguró que en ese momento Farías estaba ebrio, aunque no tiene certeza si también se encontraba bajo los efectos de alguna droga. "Atiné a pegarle una patada entre las piernas y salí, me arranqué, bajé, estaba muy asustada por su amenaza y salí de mi casa", señaló.

La actriz dijo que tras este episodio cortó todo contacto con Farías y señaló que su pareja de aquel entonces no le creyó. "Lo justificó absolutamente y de hecho él siguió trabajando con Roberto. Hace poco incluso hicieron una obra en el teatro Mori. Bueno, por ese motivo y por otros me separé de él", aseveró.

Luego de esto confesó que no hizo pública sus denuncias porque "me sentía culpable", afirmando que la aparición de acusaciones en contra de Abreu la motivaron para entregar su declaración.

"Mucha gente me ha increpado que no me cree, que quiero ganar fama. No tengo idea de qué fama, porque esto no es algo bonito. Pero la verdad es que me tiene sin cuidado, porque yo no estoy haciendo esto para que la gente me crea o no. Yo estoy diciendo la verdad, y también porque hay que tener cuidado con esta gente", señaló.

Bianchi afirmó que está pensando en llevar el caso a la justicia "aunque es pasar nuevamente por lo mismo y me resulta un poco agresivo (...) sería bueno hacerlo, como para no dejarlo solamente en una publicación".