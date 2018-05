Daniela Vega sufrió una aparatosa caída durante los Premios Platino

La actriz chilena Daniela Vega brilló anoche en la entrega de los Premios Platino en la Rivera Maya en México. Aunque todo fue casi perfecto, una caída en pleno escenario amenazó su noche, pero ella misma logró dar vuelta la situación.

La protagonista de "Una mujer fantástica", que se quedó con una de las cinco estatuillas que ganó la cinta, se disponía a presentar la "Mejor Interpretación Femenina y Masculina en Miniserie o Teleserie" junto al actor argentino Ernesto Alterio, cuando se tropezó en las escaleras que llevaban al escenario.

La aparatosa caída apenas se vio por la transmisión, pero fue captada por algunos televidentes.

Luego, al comenzar su potente discurso sobre diversidad y derechos humanos, la chilena hizo referencia al accidente, provocando risas y la reflexión entre los asistentes.

"Yo me he caído muchas veces y me he levantado. Los invito a ustedes a caerse y a levantarse una y otra vez por los derechos humanos, por aquellos hombre y mujeres olvidados en el tiempo", señaló.