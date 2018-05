Kylie Jenner contó por qué junto a su novio llamaron "Stormi" a su hija

La empresaria Kylie Jenner reveló por qué le pusieron junto al cantante Travis Scott el nombre de "Stormi" a su pequeña bebé.

La pareja mantuvo en el anonimato durante los nueve meses el embarazo de la hermana del clan Kardashian Jenner y no se conoció la noticia sino hasta que dio a luz. Por lo mismo, para muchos el nombre de Stormi (haciendo alusión a tormenta en español) significaba justamente ese "caos" por el que pasó ocultando su embarazo.

En conversación con la revista ES Magazine, Kylie contó que realmente no recuerda cómo llegaron a "Storm".

"(Travis) insiste en que fue él, pero siento que fui yo. Y ese nombre simplemente se quedó con nosotros pero luego realmente no me gustó Storm, no sentía que ese era su nombre. Entonces se convirtió en Stormi, simplemente quedó así. Siento que hubo muchos otros nombres que incluso me hubieran gustado, pero siento que Stormi eligió su propio nombre, como si fuera solo de ella”, explicó.