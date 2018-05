Jennifer López recordó la anécdota de su primera cita con Alex Rodríguez

10:15 La cantante contó que el ex beisbolista no estaba seguro que se trataba de una cita y que le envió un mensaje de texto para decirle que ella estaba "sexy", en vez de decírselo a la cara.

La cantante Jennifer Lopez contó detalles de su primera cita con Alex Rodríguez, con quien lleva más de un año.

En el programa estadounidense de Ellen DeGeneres, la artista dijo que tuvo que explicarle al ex beisbolista que estaban teniendo una cita. "Me invitó a cenar y yo pensé: "Ah, una cita". Pero él no estaba seguro de que realmente fuera una cita", dijo.

JLo sostuvo que durante la cena, Rodríguez se fue al baño y al volver ella recibió un mensaje en su celular. "Miro y leo: 'Estás muy sexy'. Y yo: 'Ok...'". Según contó la cantante, Rodrí­guez no pudo decí­rselo a la cara, solo escribirlo. "Fue encantador", aseguró ella.

Lopez recordó que "tenía puesto un sweater cuello tortuga y pantalones anchos. No era como si estuviera vestida para ir a un club".

La presentadora le dijo que "entonces en ese momento sí se dio cuenta que estaban en una cita, porque no habría dicho eso en una reunión de negocios".

"Espero que no, porque él tiene muchísimas reuniones de trabajo", le respondió la estrella pop.

López tiene dos mellizos de diez años de su anterior matrimonio con el cantante Marc Anthony. Rodríguez es padre de dos niñas y se separó en 2008 de su mujer Cynthia Scurtis. También estuvo en pareja con las actrices Cameron Diaz y Kate Hudson.