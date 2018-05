Céline Dion canta para "Deadpool 2" y Ryan Reynolds la critica: "Esto no es Titanic"

La cantante Céline Dion interpreta el tema principal de "Deadpool 2", la historia del mercenario caracterizado por su violencia y humor negro.

Y en el videoclip el antihéroe no podía dejar de lado sus chistes.

La canadiense aparece sobre un escenario cantante "Ashes" cuando aparece Deadpool con tacones incluido, para bailar en forma muy particular.

Al final el personaje, interpretado por Ryan Reynolds, le dijo: "Esa fue la interpretación más hermosa que he visto en mi vida".

"Gracias, muchas gracias", le responde ella, a lo que él le dice: "Tenemos que hacerla otra vez".

"Ok. ¿Por qué?, se pregunta ella. "Es demasiado buena, esto es 'Deadpool 2', no 'Titanic'. Eres como un 11, tenemos que bajarte a un 5, cinco y medio a lo mucho", le contesta él.

La artista detrás de "My heart will go on" se ofende, y Deadpool se arrepiente de no haber llamado a NSYNC para la música de la cinta, que se estrena en Chile el 17 de mayo.