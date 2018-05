Condenaron a productora y ticketera por cancelación de concierto de Cristian Castro

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó por infracción a la ley de protección de los derechos de los consumidores las empresas Agencia de Inversiones y Espectáculos Dublín S.A. y Feria del Ticket S.A., firmas que organizaron un concierto del cantante mexicano Cristian Castro para el 13 de diciembre de 2012, el que terminó siendo suspendido.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal –integrada por los ministros Leopoldo Llanos, Jaime Balmaceda y Juan Antonio Poblete– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), tras establecer infracción de ley en la cancelación del espectáculo y la no devolución del monto de las entradas.

"En síntesis, este tribunal consideró, en términos generales, que la prueba rendida por la parte demandante durante la secuela del juicio, en virtud de sus características particulares precedentemente analizadas, se constituyó como un todo lógico, consistente e integrado, perfectamente vinculado entre sí que permitió formar convicción a esta magistratura respecto de la existencia de los hechos relatados en la demanda, sin que la prueba aportada por Dublín S.A, en particular, la documental, haya introducido dudas serias, al efecto. Cosa distinta es la responsabilidad que en estos hechos cabe a cada una de las demandadas, como se verá más adelante", sostuvo el fallo ratificado.

La resolución agregó que "este sentenciador concluyó que las demandadas no cumplieron con el servicio ofrecido y pactado, ya que, por una parte, no se realizó -definitivamente- el concierto del cantante Cristián Castro y, por otra, no se realizó la devolución íntegra de los dineros percibidos por concepto de entradas vendidas para dicho espectáculo".

La Agencia de Inversiones y Espectáculos Dublín S.A. deberá pagar una multa total de 40 UTM, mientras que Feria del Ticket S.A., deberá pagar una multa total de 90 UTM. Ambas también deberán entregar diversos montos por las entradas a los clientes que fueron afectados en aquel momento.