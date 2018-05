Christell Rodríguez y los comentarios sobre su apariencia: "He llegado a odiarme y no querer mirarme al espejo"

Christell Rodríguez, la recordada ex integrante infantil del programa "Rojo" de TVN, envió un especial mensaje a quienes hacen comentarios sobre su cuerpo, incluso tratándola de "gorda".

En su cuenta de Instagram, la cantante de 20 años publicó una selfie junto a un texto, en donde afirmó que iba a iniciar una nueva etapa en su vida, la que estará concentrada en su cuidado personal.

"No tienen idea la verguenza que me da subir esta foto...Así soy...Esta soy...pero no estoy feliz...no quiero verme asi y se que solo YO puedo cambiarlo...por años he luchado y lidiado con la ANSIEDAD y por Dios que es dificil mas cuando no solo se presenta como ganas de comer", escribió.

Rodríguez agregó que "muchos me dicen oh 'que gorda estas', 'debes cuidarte' y créanme que lo he intentado...debido a muchas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida desarrolle una Insegurad enorme...he llegado a odiarme y no querer mirarme al espejo".

"Pero hoy decido cambiar eso y comienzo a aceptarme y a preocuparme por mí, gracias a quienes siempre han estado y buscado ayudarme y si subo esto es para que me acompañen en este viaje de amor propio y cuidado!", cerró.