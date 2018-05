Macarena Tondreau relató el crudo episodio de acoso que sufrió: "Me tiraron arriba de un escritorio"

16:46 La panelista de "Muy Buenos Días" recordó el violento ataque que sufrió hace algunos años por parte de un productor de TV, quien terminó despidiéndola por no acceder a sus pedidos.

Tras las denuncias por acoso sexual en contra del director de teleseries Herval Abreu, la panelista del matinal "Muy Buenos Días", Macarena Tondreau, entregó un duro relato del ataque que ella misma sufrió hace algunos años por parte de un productor de televisión.

Aunque la comunicadora habló del tema hace algunos meses , había evitado entregar mayores detalles de lo que ocurrió, pero ahora decidió ahondar en los hechos, pero sin entregar el nombre del denunciado.

"Yo creo que cuando vives una escena de violencia -porque es violencia lo que te hacen vivir- uno se culpa. Uno se empieza a preguntar si hice algo malo, miré de una manera extraña, le tiré algún comentario que le hiciera pensar que podía llegar a hacer algo así, fui coqueta. Entonces te empiezas a culpar y te da vergüenza contarle al resto lo que viviste, porque crees que eres la única", afirmó.

Tondreau afirmó que su ataque fue "muy violento", agregando que "no voy a dar nombres porque no tengo pruebas, lamentablemente, porque yo estaba sola en su oficina (...) y da miedo decir 'sabes, me pasó esto', y que te respondan: 'es que tú te lo buscaste'".

"Esto pasó hace muchos años y siempre te afecta. En mi caso fue violento porque hubo toqueteo, en mi caso me tiraron arriba de un escritorio. No me pasó nada más de eso, que ya es grave, pero sí fue sobajeo en los hombros primero, invitaciones a un motel directamente", narró.

Macarena afirmó que el individuo le habló por 15 minutos ofreciéndole todo tipo de invitaciones y "de ponerse a llorar porque supuestamente no podía vivir sin mí". "Te hacen sentir culpable porque hacen creer que con tu actitud lo estás haciendo sufrir", contó.

Tras esto señaló que al tiempo después del episodio fue despedida del programa en donde estaba trabajando, lo que asoció inmediatamente a su rechazo ante los pedidos del productor.