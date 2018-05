Javiera Suárez: "Odio el cáncer, le agradezco un montón de cosas, pero no pensé que regresaría tan rápido"

Javiera Suárez continúa su lucha contra el cáncer, siempre con la fe y el optimismo por delante tal como lo demuestra en sus redes sociales.

En conversación con Revista Caras , la periodista se sinceró tras los resultados de sus últimos exámenes que no fueron alentadores. Relató que lidiar con este proceso siendo madre y no estando embarazada todo es más agotador.

"Ahora estoy más cansada. Pensé que ya estaba de salida, ¡y aquí estoy de vuelta! No sé, pero está grande, no se puede irradiar, odio el cáncer, igual le agradezco un montón de cosas, pero no pensé que iba a regresar tan rápido, capaz que nunca se fue, y ahora ni siquiera puedo planificar algo a futuro con mi marido”, comentó.

La periodista que a diario comparte sus avances en Instagram y recibe el aliento de cientos de sus seguidores, también dijo que todo este proceso le ha hecho cambiar su forma de mirar la vida.

“El cáncer me enseñó que nadie es dueño de su vida, que no la puedes dar por garantizada. Y pensar que mientras te estás muriendo otros viven alegando, amargados, no pueden ser tan egoístas ¡Están vivos! agradezcan, sonríanle al de al lado, mejoren el mundo partiendo por ustedes”.