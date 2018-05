Herval Abreu: "Soy tajante, nunca abusé de nadie, ni física ni psicológicamente"

Anoche en el programa Primer Plano, el director de televisión Herval Abreu rompió el silencio enviando una carta donde afirmó que es totalmente inocente de los hechos de abuso de poder y acoso sexual del que se le acusa.

La misiva con fecha 4 de mayo la envió después que la fiscalía abriera una investigación en su contra.

"Siento que este es el momento más duro que me ha tocado vivir. He pasado estos días en silencio sometido a un verdadero linchamiento público viendo como se me enjuicia y condena por la forma que me relacioné con algunas actrices que trabajaron conmigo", comenzó la carta.

Abreu relató que como parte de su "vocación de director de actores" invitó en muchas ocasiones a su casa a actores y actrices que aceptaron su ayuda en "trabajos actorales".

"Esa situación de apoyo laboral pudieron hacer que esas personas se sintieran vulnerables. Ahora entiendo que los tiempos han cambiado y ahora se ve incorrecto, más aún usando mi casa y siendo director", advirtió.

"Nunca lo vi así y nunca nadie me lo manifestó, pero durante estos días al escuchar relatos y opiniones al respecto me doy cuenta que algunas personas han sufrido por esas causas. Hoy me doy cuenta que me equivoqué y pido públicamente perdón".

Sin embargo, la carta continúa y asegura ser inocente de los actos que se le están culpando. "Soy tajante, nunca abusé de nadie ni física ni psicológicamente y jamás he tenido una relación de carácter sexual o amorosa sin el consentimiento absoluto y explícito de la otra persona".

Sobre la acusación de violación advierte que eso "jamás ocurrió". "Nunca fui a un motel con esa persona y desconozco por qué ha levantado esa calumnia en mi contra".

Finalmente, admitió que celebra la investigación de fiscalía para que los hechos se "aclaren y se diga la verdad"